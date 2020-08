Stor protest mot rasism väntas i Washington

Tiotusentals människor väntas gå ut på gatorna i USA:s huvudstad Washington DC för att protestera mot rasism under fredagen. Det har fått butiksägare att spika upp träplattor för fönstren och fler poliser har skickats ut.

Demonstrationen anordnas på dagen 57 år efter det att medborgarrättskämpen Martin Luther King höll sitt historiska tal ”Jag har en dröm”. Men protesterna lär eldas på av ilskan över polisens övervåld mot svarta. Demonstrationen har fått namnet ”Get your knee off our necks” (ta bort er knän från våra nackar), vilket syftar på hur George Floyd kvävdes till döds under ett polisingripande tidigare i år.

Floyds död blev startskottet för omfattande protester mot polisvåld och rasism i USA och resten av världen. Och den senaste tiden har många människor gått ut på gatorna sedan 29-årige Jacob Blake sköts med sju skott i ryggen vid ett polisingripande i Wisconsin.