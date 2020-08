"Finns en stor efterfrågan på att träffas"

Mellbystrandsföreningen har legat lågt under coronapandemin. I september börjar man dock med lite anpassade aktiviteter.

– Det har funnits en stor efterfrågan bland våra medlemmar och nu ser vi att vi har möjligheter att kunna träffas under ordnade former, säger föreningens ordförande Anette Knutsson.

Anette och Thomas Knutsson är ordförande respektive kassör i Mellbystrandsföreningen. Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson En av de aktiviteter som inleder hösten är tipspromenader som utgår från Hökagården.