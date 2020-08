Prisbelönt fotograf visar bilder på behovet att vara behövd

Anna Clarén med rötterna i pressfotografin är aktuell med en ny utställning på Höganäs museum. Idag lördag går startskottet för "The need" – behovet.

Den 29 augusti börjar en ny utställning på Höganäs museum. Den här gången är det fotografen Anna Clarén som visar upp en stor mängd bilder. Alla i ljusa och blekta, lite blåfärgade toner. Och nästan alla föreställer hennes egen familj.

Inspirationen till bilderna kommer från de bilder hon tog som nioåring. Det var då hon upptäckte kameran.

– De bilderna jag tog då är lite blekta idag. Jag inspireras av dem. Då tog jag bilderna för att komma ihåg. Men nu har minnesbilden bleknat, säger Anna Clarén.

Hon är utbildad yrkesfotograf och har jobbat som pressfotograf, bland annat på Helsingborgs Dagblad. Numera tar undervisningen på Nordens fotoskola på Biskops Arnö hälften av hennes arbetstid. Resten plåtar hon mer konstnärligt.

Men bilderna har fortfarande karaktär av ett familjealbum.

– Egentligen är familjealbum bara intressant för den egna familjen. När jag väljer ut bilder till en utställning försöker jag tänka att det inte är jag som tagit bilden och att jag inte känner dem på som jag fotograferat. Det gäller att hitta något allmänmänskligt. Bara då blir privata bilder intressanta som publik konst.

Utställningen heter "The need" och handlar om behovet av att vara behövd. Just det kommer på det tredje stadiet i psykologens Maslows behovstrappa.

– Det räcker för en människa att känna att man kan ha betydelse för någon annan. Men vad händer om man inte får till den känslan?

Bilderna har hon plockat från tre olika bildserie. En kommer från den utställningen och boken "The holding" som kom 2006. Boken prisades som årets Svenska fotobok.

– Alla bilderna handlar om behovet att vara en del av ett sammanhang.

Utställningen varar till och med den 27 september.