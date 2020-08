Hümmets succé: ”Jätteskönt att ge tillbaka”

Deniz Hümmet fullbordade sitt hattrick när han avgjorde och satte punkt för sitt målkalas på stopptid i en sagolik debut. Och Örebro besegrade rivalen Norrköping med 4–3 hemma på Behrn arena. – Alla grabbarna skrev på matchbollen där inne (i omklädningsrummet). Nu tar jag med mig den hem. Det här kommer vara något som jag tar med mig hela livet, säger ÖSK:s succéförvärv.

Örebro hade bara tagit fyra poäng på de sju senaste matcherna – läget gjorde att klubben plockade in tre spelare på lån under den sista dagen av övergångsfönstret. Inför mötet med IFK Norrköping gick Elfsborgsförvärvet Deniz Hümmet direkt in i Örebros startelva, den finske landslagsanfallaren Rasmus Karjalainen fick nöja sig med ett kortare inhopp medan Romain Gall från Malmö FF får vänta på sin debut på grund av skadeproblem.