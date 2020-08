Småsparare hoppas på Norwegian och Tesla

Amerikanska teknikaktier, läkemedelsföretag samt förhoppningar om en comeback hos krisande Norwegian. Så kan småspararnas aktieköp sammanfattas under augusti månad.

Småspararna tror inte på någon börsbubbla – tvärtom. Till exempel hos Avanza märks hög handelsaktivitet och privatpersonerna nettoköper aktier för sjätte månaden i rad enligt ny statistik. Totalt gjordes 321 400 affärer dagligen i augusti, en ökning med 120 procent jämfört med samma månad i fjol.

”Förväntningar om en starkare global tillväxt och långsiktigt låga räntor gör att allt fler globala investerare tror att vi är inne i en stark uppgångsfas, en så kallad bull market”, säger sparekonomen Johanna Kull i ett pressmeddelande.

Telekombolaget Millicom som är verksamt i Latinamerika och tagit stryk under året på börsen toppar köplistan men på tio i topplistan återfinns även amerikanska teknikbolag som Apple, Amazon och Tesla varav den sistnämnda rusat under senaste tiden på New York-börsen. Apple återfinns även hos Nordnets lista över mest köpta aktier. Där finns också Astra Zeneca vars arbete med ett coronavaccin gör att många nu verkar se ett köpläge. Dessutom återfinns hårt pressade Norwegian som i veckan släppte nya dystra delårssiffror med på köplistan.

”Mönstret känns igen – när en aktie pressas hårt lockar det inte sällan bottenfiskare. Bara i sommar har antalet ägare av aktien i Sverige via Nordnets plattform ökat med 50 procent. De som köper i det här läget vet förhoppningsvis vad de ger sig in på och vilket risktagande ett köp innebär”, kommenterar Nordnets sparekonom Frida Bratt i ett pressmeddelande.

Fakta: Mest köpta och sålda aktier