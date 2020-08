Festivalpremiär med ansiktsmask i Venedig

På onsdag börjar årets filmfestival i Venedig. Det blir en minst sagt annorlunda tillställning – med krav på ansiktsmasker, feberkontroller vid alla entréer till festivalområdet och en påtaglig brist på stora internationella namn.

– Det är som att gå in i en helt ny värld. Vi får bara acceptera att saker inte är som de brukar, säger pr-veteranen Jonathan Rutter på Londonbaserade Premier Communications till TT.

– Men jag är glad att festivalen blir av, och jag hoppas att det fungerar med alla de restriktioner som införts.

Vid alla entréer till festivalområdet kommer besökarna att få sin temperatur kontrollerad, det är krav på ansiktsmasker under hela vistelsen på området och pressen måste i förväg via internet anmäla vilka pressvisningar man vill besöka.

Under en rad år har just filmfestivalen i Venedig blivit det evenemang där Hollywood har lanserat filmer man har hoppats skulle bli aktuella för en Oscarsnominering. ”Birdman”, ”La La Land”, ”Joker”, ”Marriage story” och ”J´accuse” är några titlar som premiärvisats i Venedig. Förra året deltog Roy Anderssons ”Om det oändliga” och ”The painted bird” med Stellan Skarsgård i en av rollerna i tävlingen.

I år är det mycket ont om kommersiella amerikanska titlar, och eftersom den pågående pandemin har medfört reserestriktioner över hela världen kommer det få regissörer eller skådespelare från USA. Regina Kings emotsedda ”One night in Miami” visas utan någon av de inblandade närvarande, och detsamma gäller ”Nomadland”, även om det finns en möjlighet att Frances McDormand kommer att ge en digital presskonferens.

Från Sverige kommer ”Greta”, en dokumentärfilm om Greta Thunberg. Hon reser dock inte till Venedig, och kommer troligen att ge intervjuer i Sverige när det är dags för premiär här i höst. Filmen representeras av regissören Nathan Grossman.

Sverrir Gudnason kommer inte att närvara premiären på ”The book of vision”, den kommer dock att representeras av Charles Dance från bland annat ”Game of thrones”. Engelska Vanessa Kirby, känd från ”The crown”, kommer för att tala om två filmer, bland annat den kanadensisk-ungerska ”Pieces of a woman”.

Reserestriktionerna har gjort att de som besöker festivalen mestadels kommer från ”närområdet”. Israelen Amos Gitai premiärvisar ”Laila in Haifa”, och italienska regissörer som Pietro Castelliti, Claudio Noce, Daniele Luchetti, Uberto Pasolini och Luca Guadagnino premiärvisar nya filmer.

Avsaknaden av stora engelskspråkiga filmer gör givetvis att mer okända filmer och filmare nu får större möjlighet att få mer uppmärksamhet än de skulle ha fått ett annat år. Det är mycket möjligt att några av de här filmerna kommer att bli upptäckta under årets Venedigfestival och att de kommer att ge avtryck under filmgalor och prisutdelningar nästa år.

– Avsaknaden av stora stjärnor märks. Men det kommer inte att bli några problem kring social distansering vid gruppintervjuer, färre journalister gör att det blir mindre trängsel även där, konstaterar Jonathan Rutter.