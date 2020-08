Polisen stoppade rejvfest

Tidigt på söndagsmorgonen stoppade polisen en pågående technofest vid Heden utanför Billeberga.

Då hade polisen fått flera samtal om en technofest med flera hundra deltagare.

På platsen möttes de av en fest med hög musik, tält och mellan 300 och 400 deltagare.

– Det ska ha tältats och det förekom uppgifter om busslaster med deltagare från Danmark, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson till SVT Nyheter.

Polisen ska ha fått uppgifter om festen redan under lördagen men det var under söndagsmorgon som klagomål från omgivningen började komma in till larmcentralen.

– De började ringa in vid klockan fem i morse, om att det var hög ljudnivå och mycket folk, säger Evelina Olsson.

– Vi konstaterade att det är för mycket folk på platsen med hänsyn till begränsningen på 50 personer, och tog beslut om att upplösa festen. Det fungerade och arrangörerna lovade att städa upp och avveckla under förmiddagen.

Ingen av arrangörerna misstänkt för brott, men två personer på plats är misstänkta för narkotikabrott.