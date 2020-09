Premiär för Run of Hope i Ljungbyhed

Varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige. Nu kommer loppet som samlar in pengar till förmån för Barncancerfonden till Ljungbyhed.

– Barn är ju barn. En nära släkting fick leukemi som fyraåring, men är i dag en frisk och sportig tolvåring. Det finns inget sorgligare än barn som blir sjuka och kanske inte klarar sig. Det gör att man känner lite extra för att hjälpa till, säger Gertie Viebke, arrangör.

Hon anordnar tillsammans med svärdottern Klara Björkqvist Run of Hope Nybodammsslingan den 12 september.

– Jag har sprungit andra lopp i Run of Hopes regi. Det närmaste har varit i Helsingborg och då tänkte jag varför kan vi inte ha det här hemmavid?

Run of Hope är ett evenemang för den som vill springa, bidra till Barncancerfondens viktiga ändamål i kombination med att man gör något gott samtidigt som man har kul och får träning på köpet.

Starten går vid elljusslingan vid friluftsbadet klockan 9-11. Loppet går längs en tre kilometersslinga, en sträcka som passar alla åldrar och konditioner.

– Man kan gå, lunka, eller springa, vill man kan man springa flera varv. Det viktiga är att man deltar.

Målsättningen är att samla in 5 000 kronor till Barncancerfonden. Anmälan sker via Run of Hopes hemsida där man väljer vilken startavgift man vill betala. Man kan även skänka en gåva utan att delta. Arrangörerna är eniga om att blir det lyckat i år är det inte omöjligt att det blir ett återkommande evenemang.

– Tillsammans gör vi skillnad i kampen mot barncancer, säger Gertie Viebke.