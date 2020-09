Johan Wilmarstrand Jönsson: Bäddat för rafflande avslutning i sexan

Det blev en bra helg för Laholms FK. Damerna besegrade Åhus på bortaplan i en händelserik match. 4-3-segern var viktig. Åhus ligger under strecket och har inte vunnit än under säsongen. Julia Bengtsson blev matchvinnare med två mål och sent avgörande på straff. Tydligen var det hennes första straff i karriären. Tränare Åberg vill att anfallarna slår straffarna och Ida Axeldal missade när hon senast försökte. Därför var det Bengtssons tur nu.

I herrlaget fortsätter Jasmin Barucic och Jonatan Eriksson att leverera. Båda gjorde mål när LFK besegrade Waggeryd med 2-0. Lucas Ragnarsson och Jesper Wennström var tillbaka efter avstängning och visade hur viktiga de är för laget. Nu var det ett stabilt och svårforcerat LFK igen. Laholm borde avgjort matchen redan i första halvlek. Då är Waggeryd ändå ett topplag.