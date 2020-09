Disney tar plats i kampen om tv-tittarna

Konkurrensen om tv-tittarnas tid och pengar är redan stenhård. Och nu kommer storspelaren Disney plus. – Det mesta talar för att de kommer att ha en stor inverkan på den nordiska mediemarknaden, säger Marie Nilsson, vd för analysföretaget Mediavision.

Uppmärksamma småbarnsföräldrar har kanske märkt att Disney-favoriter gradvis har försvunnit från de välbekanta strömningstjänsterna.

Nu samlas de i stället på Disneys egen tjänst, som lanseras den 15 september i Sverige och resten av Norden samt i Portugal, Belgien och Luxemburg.

– Norden är en av de största strömningsmarknaderna i världen och jag är säker på att det finns plats för ännu en plattform, säger Hans van Rijn, senior vice president och country manager på Disney plus, på länk från Köpenhamn under en presentation av Disney plus på torsdagen.

Trots att det onekligen är många som tittar på strömmad tv – enligt en rapport från analysföretaget Mediavision tittade nära 70 procent av alla 15–74-åringar dagligen under det andra kvartalet i år – kommer det att bli trångt på den svenska marknaden.

Mediavision har mätt intresset för den nya tjänsten före lanseringen och uppskattar att omkring tio procent av alla 15–74-åringar kommer att teckna ett abonnemang.

– Om man sedan tänker att de här individerna ingår i hushåll skulle det landa på ett initialt intresse på omkring 350 000 hushåll, vilket i så fall omedelbart skulle göra Disney plus till en av de verkligt stora aktörerna, säger bolagets vd Marie Nilsson.

Den största målgruppen är barnfamiljer och yngre tittare.

– Det är grupper som redan i hög grad har strömningstjänster, så det här skulle driva det som vi kallar stacking-faktorn: ett andra eller tredje abonnemang.

Vid lanseringen släpper Disney plus över 500 filmer, flera än 7 300 tv-serieavsnitt och 40 originalproduktioner. Nog är det högst rimligt att fråga sig hur mycket strömmad tv konsumenterna egentligen har tid med?

– Av dem som har signalerat intresse är det en betydande del som säger att de överväger att säga upp någon annan tjänst om de skaffar Disney plus. Även om priset är lågt så kan folk inte ha hur många tjänster som helst, den tiden finns inte, säger Marie Nilsson.

TT: Vilka förlorar i den situationen?

– Det har vi inte undersökt men vi har sett på andra marknader att de flesta behåller Netflix, det är bastjänsten. Som nummer två kommer en lokal tjänst, som exempelvis i det här fallet Viaplay, säger Marie Nilsson och fortsätter:

– Oavsett så talar det mesta för att Disney plus entré kommer att ha en stor inverkan på den nordiska mediemarknaden.

Kampen om tv-tittarna kommer knappast att bli mindre präglad av hård konkurrens framöver.

– De globala stora aktörerna närmar sig i allt högre grad Europa och Norden. Nu lurar ju också Amazon i vassen. Om de ska lansera sin e-handelstjänst här så kommer de sannolikt att pusha sin medietjänst, som redan finns här, säger Marie Nilsson.