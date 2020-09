Löfven om koranbränningen: ”Vi behöver inte det i vårt land”

Stefan Löfven bjöd tidigare i år in till ett internationellt forum för bekämpningen av antisemitism och rasism. Konferensen skulle ha hållits i Malmö i oktober, men har på grund av coronapandemin skjutits upp till nästa år. Istället präglas nu staden av både antisemitiska och islamofobiska stämningar. Under sitt besök i Berlin under torsdagen kommenterade statsministern läget för Sydsvenskan.

Stefan Löfven och Angela Merkel höll på torsdagen en gemensam pressträff efter deras möte i Berlin. Bild: Michael Sohn Vad har du att säga till de Malmöbor som känner sig både kränkta och oroliga för sin egen säkerhet?