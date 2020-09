Löfven vill öka konsumtionen med sänkt skatt

Regeringens höstbudget väntas innehålla tiotals miljarder i sänkta skatter. Medborgarna ska jobba och konsumera Sverige ur coronakrisen, enligt statsminister Stefan Löfven (S).

Löfven säger, i en intervju med TT efter en träff med förbundskansler Angela Merkel i Berlin, att han har en ”pragmatisk syn på skatter”.

– Om man under en tid kan bidra till att konsumtionen kan öka så att alla faktiskt kanske gå in på det där kaféet som har haft problem under pandemin så bidrar vi alla. Jag vill ge alla människor en möjlighet att bidra till att stärka Sverige, säger han.

Så sent som i sitt sommartal den 23 augusti sade Löfven att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först, före skattesänkningar för de redan välbeställda.

Budgeten väntas bland annat innehålla en skattesänkning som ska ge mest till dem som har medellöner och lite lägre löner. Pensionärer väntas få sänkt skatt från nästa höst. Men möjligheten att göra skatteavdrag för hushållstjänster för höginkomsttagare ökas och ett förslag har remitterats tidigare om att sänka den statliga inkomstskatten för välavlönade.

– Om vi säger vad vi står för och fyra ska göra upp om någonting så kan en inte få allt, säger Löfven angående budgetförhandlingarna med regeringspartnern Miljöpartiet och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Höstbudgeten ska presenteras den 21 september. Löfven vill inte vara specifik om innehållet, men partierna uppges vara överens om huvuddragen i den.

– Jag är helt övertygad om att det är en rekordstark budget som kommer att presenteras, rekordsatsningar på välfärd och det som tar människor till arbete.

Han säger att det blir mycket insatser för att öka den offentliga konsumtionen.

– Det absolut viktigaste för att gå i gång jobben snabbt är välfärdskonsumtion. Skola, äldreomsorg, sjukvård – där behöver vi ha mer människor anställda, då skapar du jobb snabbt och stärker välfärden. Men investeringar ska också till.

I februari i år, när skjutningar och gängkriminalitet ännu inte hade trängts undan av coronapandemin, antydde statsministern i intervjuer att Alliansregeringens skattesänkningar hade bidragit till problemen. Håller han fast vid den analysen?

– Så enkel är inte någon analys, men däremot är det väldigt viktigt att se till att det finns resurser för ett socialt hållbart samhälle. Människor ska i arbete, vi satsar på det, nu efter pandemin ska alla vara med och se till att Sverige jobbar sig ur krisen. Det är viktigt, säger Löfven.

I veckan larmade rikspolischefen Anders Thornberg i ett öppet brev, eller uttalande, om att polisen är hårt pressad och att ”våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig”. Han vädjade om att samhället måste sluta upp bakom polisen.

”Vi jobbar intensivt, dygnet runt, trots det fortsätter det grova våldet”, skrev Thornberg.

Aftonbladets ledarsida frågade sig i veckan om regeringen sover.

– Det är bara att gå tillbaks till förra mandatperioden och se vad som är gjort sedan vi tillträdde, det utbildas fler poliser och vi har tillfört två nya polisutbildningar, vi höjde straffen, 50 straff, det fanns inget berett när vi kom in i Regeringskansliet (2014), försvarar sig statsministern.

Han tillägger att riktningen är rätt, men det räcker inte.

– Problemet är fortfarande stort, det här är ett gift i vårt samhälle som ska bort. Men det kräver ett helt samhälles insats. Vi måste samarbeta för att de unga, framför allt killarna, inte ska välja kriminalitet.