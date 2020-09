Stridsfartyg har kallats in för att hjälpa till att släcka en storbrand på en oljetanker utanför Sri Lankas kust. En besättningsmedlem saknas fortfarande, men övriga har kunnat räddas. Det finns ännu inga tecken på att branden orsakat oljeläckor.

Den Panamaflaggade oljetankern The New Diamond skickade tidigt under torsdagen ut ett nödanrop efter en explosion ombord. Skeppet, som transporterar närmare 300 000 ton olja, ligger 60 kilometer utanför Sri Lankas kust.