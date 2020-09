Fyra färger i covid-kampen

Rött här är grönt där – eller tvärtom. Inte bra, tycker EU-kommissionen som nu vill samordna hur medlemsländerna utpekar olika områden som riskzoner i coronakampen.

Det är dags att använda samma sätt att räkna på när det gäller spridning av coronaviruset och antalet fall av covid-19, anser EU-kommissionen.

Inte minst handlar det om att göra det lättare för den som nu ska passera en eller annan gräns inom EU och kliar sig i huvudet om vad som gäller på andra sidan i fråga om karantäner eller testkrav.

– Transparens och förhandsbesked är nödvändiga. Medborgarna behöver bli informerade i förväg och inte överraskas när de redan har börjat resa, säger inrikeskommissionär Ylva Johansson på en presskonferens i Bryssel.

Kommissionen vill därför att alla EU-länder ska utgå från samma tre uppgifter: antalet nya covid-19-fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, andelen positiva test under den senaste sjudagarsperioden samt antalet test totalt per invånare.

Utifrån resultaten vill kommissionen sedan att EU:s smittskyddsenhet ECDC tar fram kartor där EU delas in i gröna, orangea, röda och grå områden – där den sista färgen främst gäller för platser där tillräcklig information inte finns.

På så vis ska man undvika det nuvarande läget där olika länder använder olika kriterier för sin eventuella färgläggning, som sedan ligger till grund för diverse karantänskrav eller inreseförbud.

”Vi vill ha ett tydligt grönt-orange-rött-system, och inte ett kaleidoskop av individuella åtgärder”, heter det från Johansson i det pressmeddelande som åtföljer förslaget.

Kommissionen manar sedan länderna att inte införa några reserestriktioner mot personer som kommer från gröna områden. Den som vill kan däremot göra det när det gäller resande från en röd zon – förutsatt att det görs i god tid.

Alla länder uppmanas att förhandsinformera övriga EU om planerade ändringar av allehanda restriktioner på torsdagar och sedan genomföra dem på måndagar.

– Folk behöver få reda på sådant här i rimlig tid i förväg, säger Johansson.

Förslagen om gemensamma regler kommer ursprungligen från Tyskland och Frankrike, med hopp om att övriga länder ska följa efter.

Om det verkligen blir så är dock långt ifrån givet. EU-kommissionen kan inte beordra länderna att följa fredagens förslag och många lär hellre vilja fortsätta med sina egna system.

I exempelvis Sverige – som inte har några reserestriktioner alls när det gäller inresande från andra EU-länder – är intresset lågt för att börja med olika färgzoner.

I andra änden står främst Ungern, som nyligen återinfört kraftiga restriktioner för inresande från i stort sett alla länder utom Tjeckien, Polen och Slovakien, utan hänsyn till hur smittoläget egentligen ser ut.

– De kan säga vad de vill, men i all ödmjukhet tror jag nog att alla kommer att följa vår linje inom några dagar. Utan att införa det ungerska systemet kommer de inte ha en chans att stoppa epidemin, sade premiärminister Viktor Orbán på fredagen, enligt nyhetsbyrån AFP.