Dokumentär vill nyansera bilden av Greta Thunberg

”I am Greta” har haft världspremiär inför en munskyddsbeklädd publik under filmfestivalen i Venedig – men att det som började som ett förutsättningslöst projekt skulle utvecklas till en långfilm var inte självklart, enligt regissören Nathan Grossman. – Allt tog fart efter de första inspelningsdagarna, säger han till TT:s utsända.

I ”I am Greta” följer den svenske regissören Nathan Grossman Greta Thunberg under det händelserika år när den då 15-åriga klimataktivisten från Stockholm blev en världskändis. Och enligt regissören, på plats i Venedig, inleddes projektet redan den första dagen då hon i augusti 2018 tillsammans med sitt plakat med texten ”Skolstrejk för klimatet” satte sig framför Riksdagshuset i Stockholm.

– Som dokumentärfilmare rycker man ju ofta kameran från hyllan på jobbet och testar att filma en person som kan vara intressant ett par dagar för att sen avgöra om man vill fortsätta. Här tog allt fart redan efter de där första inspelningsdagarna, och då kände vi att vi nog skulle lägga mer tid på projektet, berättar han för TT.

”I am Greta” innehåller såväl tidigare kända händelser från Greta Thunbergs liv, bland annat från hennes uppmärksammade tal under FN-mötet i New York i september 2019, som betydligt mer privat material från hennes liv.

I en särskilt dramatisk sekvens skildrar också hennes uppmärksammade seglats över Atlanten – men enligt Nathan Grossman innehöll produktionen än större utmaningar än den strapatsrika resan till New York.

– Seglingen var så klart en utmaning, men en lite märkligare sådan var hur svårt det var att ta sig in i de slutna politiska miljöerna – och att sen få filma dem. Vi kunde åka i 38 timmar till Rom utan att veta om vi skulle få filma något. Man kunde aldrig vara säker – det kunde bli stopp i sista sekunden.

Greta Thunberg är inte själv på plats under festivalen, men deltog via en videolänk från sin skola under fredagens presskonferens – som hon därefter lämnade för att gå tillbaka till sin lektion. Hon berättade att projektet hade inletts helt förutsättningslöst – och att filmteamet endast bestått av regissören själv.

– I början visste vi inte ens att det skulle bli en film. Det var snarare så att Nathan följde efter mig, samtidigt som han höll sig i bakgrunden – och ingen visste att det skulle bli så här stort.

Under presskonferensen sa Greta Thunberg även att hon hoppas att filmen ska visa de kritiker, som hävdar att hon manipulerats till sina uttalanden, att hon har en egen röst.

– En del påstår att det inte är jag själv som styr över det jag säger – men filmen visar att det inte stämmer.

Det finns också ett stort internationellt intresse för ”I am Greta” vilket bland andra den spanske journalisten Marc Garigga, som bevakade fredagens presskonferens för radiokanalen Catalunya Ràdios räkning, vittnar om.

– Filmen var en viktig anledning till att jag överhuvudtaget kom till Venedig. Och speciellt de personliga scenerna ur Gretas liv var spännande att se, säger han till TT.

Enligt Nathan Grossman kan ”I am Greta” förhoppningsvis komma att nyansera och fördjupa bilden av Greta Thunberg.

– Det är det som är så bra med film. I en kort intervju eller i en kort text kan vara svårt att ge en tredimensionell bild av en person, men när det gäller film har man både tillgång till tiden och själva mediet för att det ska kunna ske, säger han och fortsätter:

– Samtidigt är det alltid viktigt att kunna sätta gränser när det gäller dokumentärfilm – och Greta kunde säga ifrån om det inte kändes bra. Det hände inte ofta – men det fanns en sådan gräns.