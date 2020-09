Att spela i Sveriges högsta basketliga innebär noll kronor i lön för Isabelle Finke. Det har varit tufft att få studier och elitsatsningen att gå ihop.

– Någon gång när jag inte haft pengar har jag hoppat över träningen för att jobba, säger hon.

I mitten av maj förlängde Isabelle Finke sitt kontrakt med HBBK. Bild: Sven-Erik Svensson

”Feel the fear and do it anyway” är tatuerat på hennes underarm. Känn rädslan och gör det ändå. Hon gjorde den 2016 för att påminna sig själv.