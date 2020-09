Skarsgårds lön för hyllad film: en tusenlapp

Han är en av Sveriges mest kända skådespelare och en stjärna i Hollywood – men det avspeglas inte alltid i lönekuvertet. Stellan Skarsgårds lön för sin senaste roll i tokhyllade ”The painted bird” var: 1000 kronor.

Den skrala summan var visserligen Skarsgårds eget förslag, eftersom han kände så starkt för den tjeckiske regissören Václav Marhouls filmprojekt.

– Han behövde några internationella namn för att få ihop pengar. En svartvit konstfilm som är otroligt grym, det vore kul om den blev av, tänkte jag, säger han i en intervju i Aftonbladet

Skarsgårds agent var ändå förstående till hans skrala löneanspråk.

– Hennes bolag fick tio procent av mitt gage. En hundralapp, alltså. Det här var min engelska agent. Hon förstår, hon känner mig och vet varför jag gör film. Det finns ett talesätt i branschen att när de framgångsrika väljer filmroller, så gör de ”one for the money, one for the soul”, säger han.

”The painted bird” baseras på Jerzy Kosinskis bok med samma namn och handlar om en judisk pojke på en helvetisk vandring genom ett Östeuropa i krig. Filmen hade svensk premiär den 4 september.