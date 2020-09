Trump får använda ”House of the rising sun”

Eric Burdon, tidigare sångare i bandet The Animals, säger att USA:s president Donald Trump är välkommen att använda gruppens hit ”House of the rising sun” på sina kampanjmöten. Till skillnad från exempelvis Neil Young och Queen, som förbjudit Trump att använda deras musik, är Eric Burdon övertygad om att hans låt har en passande text för presidenten, rapporterar NME