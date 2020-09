Aleksijevitj-film visas till stöd för Belarus

Filmen ”Lyubov – kärlek på ryska” från 2017 går upp på biograferna igen. Biljettintäkterna går till en insamling för de som har drabbats av våld under oroligheterna i Belarus. Filmen är en dokumentär som följer Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj under arbetsprocessen med hennes bok ”Lyubov”, som betyder kärlek på ryska. Hon intervjuar människor som research till boken och svenske filmaren Staffan Julén följer henne under tiden.

Författaren förhördes nyligen av regimen i Belarus om sina kontakter med oppositionen, men hänvisade till rätten att inte vittna mot sig själv och besvarade därför inga frågor.

Enligt filmbolaget Triart ska de insamlade medlen gå till ”de drabbade och deras familjer, hjälp med grundläggande behov som betalning av böter, tillgång till advokater, försörjningshjälp för drabbade familjer samt välbehövligt medicinskt stöd till de skadade.”

Filmen visas den 16 september i Stockholm och Malmö samt 21 september i Lund. Fler datum tillkommer.