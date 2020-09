Andra masstestning inledd i Umeå

I dag startar andra veckan av masstestningar för pågående covid-19-infektion vid Campus Umeå. Under första veckan upptäcktes två positiva fall.

Masstestningen av pågående covid-19-infektion är den hittills största i Sverige. Första provomgången startades förra veckan och provsvar har lämnats in successivt under veckan. I första omgången lämnades drygt 8 000 provsvar in, av dem var två stycken positiva.

”Ur ett smittskyddsperspektiv är det bra att få bär på smittan, och det är väldigt intressant med ytterligare en veckas provtagning för att se vad som händer i den här stora gruppen människor”, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Nu hoppas ansvariga för undersökningen att alla som gjorde testet förra veckan gör om det, de uppmuntrar även fler att delta i undersökningen.

Under de kommande fem dagarna finns möjlighet för studenter och personal att hämta ut och lämna in prov. Målet är att erbjuda upp till 20 000 tester.

Syftet med masstestningen är att ta reda på om vanlig undervisning vid universitet ökar smittspridningen. Genom att testa i två omgångar, en vid terminsstart och en gång till efter det att studenter och personal befunnit sig på campus en vecka ska man få en uppfattning om smittspridningen.

”Genom att så många som möjligt lämnar in prover kan vi se om vi vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen vid terminsstart, eller om det behövs ytterligare insatser”, säger Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och projektledare för undersökningen.