Livshotande covidsymtom hos barn kartlagda

I mycket sällsynta fall kan barn med covid-19 drabbas av en livshotande immunreaktion. Nu har svenska och italienska forskare upptäckt viktiga kännetecken i immunsvaret.

Det finns ett fåtal rapporter om barn som har drabbats av livshotande hyperinflammation då de smittats av det nya coronaviruset. Blodkärlen blir inflammerade och svullna och typiska symtom är feber, hudrodnader, röda ögon, torra och spruckna läppar samt svullna körtlar. Symtomen påminner om den ovanliga Kawasakis sjukdom, men har hittills kallats för MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19).

Nu har en grupp svenska och italienska forskare analyserat blodprover från 13 barn som har behandlats för MIS-C vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och vid ett barnsjukhus i Rom. Proverna har sedan jämförts med blodprover från 28 patienter som fått Kawasakis sjukdom före pandemin och från barn med mild covid-19.

Studien, som har publicerats i den vetenskapsliga tidskriften Cell, visar att MIS-C kännetecknas av en stor utsöndring av inflammatoriska cytokiner. Jämfört med Kawasakis sjukdom fann forskarna även en högre halt av ett slags antikroppar som kan förvärra sjukdomsförloppet genom att angripa kroppens egna proteiner.

I nästa steg letar forskargruppen efter gener som kan kopplas till en ökad risk att drabbas av MIS-C.

”Det finns ett brådskande behov att ta reda på varför en liten minoritet av alla barn som infekteras med Sars-cov-2 utvecklar MIS-C och vår studie bidrar med viktiga pusselbitar. Mer kunskap om sjukdomsförloppet är viktigt för utvecklingen av behandlingar som kan dämpa cytokinstormen och förhoppningsvis rädda liv, men också för vaccinutveckling för att undvika MIS-C orsakat av vaccinering”, säger Petter Brodin, barnläkare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.