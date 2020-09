”Naturen tog mig i besittning”

Mikroplaster, oljeprospektering, ploggande, spökgarn, palmolja, PFAS, massutdöende och global uppvärmning. Den som scrollar igenom Karin Warlins Twitter-flöde ser snabbt att hon brinner för miljöfrågor – i stort sett alla miljöfrågor. Vi har träffat Landskronas mest miljöengagerade pedagog.

Per Eeg-Olofsson

NO-läraren Karin Warlin har jobbat på gymnasiet i Landskrona sedan 80-talet. Generationer av gymnasieelever har fått del av hennes miljöengagemang. Bild: Tom Wall

Som Landskronabo är det troligt att du hört hennes namn någon gång. Karin Warlin är naturkunskapsläraren på Öresundsgymnasiet som under många år initierat, stöttat och peppat sina elever i olika miljöprojekt, som Grön flagg-certifiering av skolan, temadagen Earth Day och deltagande i återkommande internationella ungdomsmiljökonferensen CEI, Caretakers of the Environment.