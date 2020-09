Niornas prao ställs in i höst – svårt hitta arbetsplatser som tar emot

Det blir ingen prao för 1200 nior i Helsingborg som skulle ut på praktik i höst. Elever som blev utan praoplats i våras får däremot en ny chans att prova på arbetslivet.

I oktober skulle alla elever i årskurs nio på Helsingborgs kommunala skolor ut på prao under en vecka. Men nu ställer staden in all prao för 1200 nior.