Smittspridningen ökar i Danmark och Norge

Danmark har nu flest nya fall av covid-19 i Norden – sett till antal invånare. Och för första gången sedan i våras har också fler smittade per invånare registrerats i Norge än i Sverige.

– Det är lite oroväckande, säger Frode Forland på Folkehelseinstituttet.

Hundratals elever har skickats hem. 17 av 98 kommuner har spräckt ”orosgränsen”. Och under måndagen beslutades att restauranger i Köpenhamn och Odense måste stänga vid midnatt.

Danmark har seglat upp som det land i Norden med flest nya bekräftade fall av covid-19 – sett till antal invånare. Det handlar om 2,1 nya fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,5 i Norge och 1,1 i Sverige, enligt de senaste uppgifterna från Our World in Data som hämtar information från EU:s smittskyddsenhet ECDC och som visar ett rullande medelvärde för de senaste sju dagarna.

– Det kan finnas flera förklaringar till varför trenden ser annorlunda ut i Sverige, säger Lars Østergaard, överläkare vid universitetssjukhuset i Århus och professor vid universitetet i Århus, till TT.

– Kanske beror det på att fler har haft viruset och fortfarande är immuna. Eller kanske har den andra vågen inte slagit till än.

Sett över tid, sedan pandemin började, har Sverige dock långt många fler bekräftade fall, inlagda patienter och döda i covid-19 än vad Norge och Danmark har, även sett till befolkningens storlek. Men det är ändå tydligt att smittan ökar snabbt i grannländerna.

I Danmark ebbade den första vågen ut i slutet av juni. Därefter var läget ganska stabilt i juli och fram till början av augusti, enligt Østergaard.

– Sedan kom en andra våg till Århus, men där är läget tillbaka till det mer normala igen. Men den senaste veckan har vi sett fler smittade i Odense och kring Köpenhamn.

Danmark testar många fler än i våras – då man främst riktade in sig på de sjuka. Det var främst äldre, vilket delvis kan förklara varför fler yngre dyker upp i statistiken nu, enligt Østergaard.

– Antalet smittade ökar sedan många har rest runt och umgåtts med varandra. Yngre personer tillbringar mer tid tillsammans, under längre perioder och håller mindre avstånd, säger han.

– Ökningen beror inte bara på att vi testar fler. Det är en ökning både i absoluta tal och som andel av de som testas.

Århusutbrottet ledde till lokala nedstängningar och restriktioner. Østergaard tror att det är rätt väg att gå när smittan nu ökar.

– Det var framgångsrikt, en bra strategi. Om det sker snabbt, effektivt och med noggrann smittspårning så är det nog att föredra framför stora drastiska nationella initiativ.

I Norge är det första gången sedan i början april som färre smittade per invånare har registrerats i Sverige än i Norge. Ökningen kan delvis förklaras med att fler testas nu. Men flera större utbrott ger också utslag i statistiken, som i Bergen, där tusentals studenter sitter i karantän, och Østfold fylke med omkring 1 200 personer i karantän.

– Vi ser ökad smitta efter sommaren. Det beror på öppnade gränser, fler resor och att skolorna börjat och därmed också fester kopplade till terminsstarten, säger Frode Forland, smittskyddsdirektör på Folkehelseinstituttet, till TT.

– Situationen är inte lika allvarlig som i våras, men lite oroväckande.

I Bergen handlar det främst om smitta bland studenter, omkring 200 har testat positivt – de flesta mellan 19 och 27 år. I Sarpsborg i Østfold kopplas utbrottet bland annat till firandet av en religiös högtid. Dessutom har flera mindre utbrott blossat upp, men enligt Forland har myndigheter och vården koll på läget.

– Vi ser det som lokala utbrott som vi försöker slå ned. Det finns dock alltid en risk för att det kan spridas vidare till det allmänna samhället och att det då krävs åtgärder på nationell nivå, säger han.

– Däremot har planerna på att lyfta restriktionerna nationellt satts på paus. Norge befann sig i en process att öppna mer och anta mer liberala smittskyddsåtgärder. Men nu väntar vi och ser.

För boende i flera svenska regioner gäller fortfarande karantänplikt vid inresa till Norge. Men om utvecklingen fortsätter åt rätt håll är det hoppfullt för situationen vid gränsen, enligt Forland.

– Det är jättebra att Sverige kommer ned till ungefär samma nivå som Norge har varit på under lång tid. Men Sverige kommer nog också att drabbas av lokala utbrott här och där, som kan ge utslag i statistiken.