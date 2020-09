Coronakrisen försenar nyöppning på Bio Grand

Under våren och sommaren revs stolar och golv från 1940-talet ut från Ljungbyhedsbiografens stora salong. Det nya golvet är på plats – men leveransen av stolarna är uppskjuten på obestämd tid.

– Just nu kan vi inte köra någon film, säger biografägare Bengt-Arne Bodén.

Arbetet med salongen fortlöpte enligt plan fram till juli månad. Sedan tog det stopp.

– Fabriken i Spanien har stått still under våren och nu har vissa delar av landet stängt igen, bland annat Barcelona där fabriken ligger. Vi försöker se tiden an och få ett leveransdatum, säger Bengt-Arne Bodén.

När väl stolarna kommer räknar han med en månads arbete på kvällar och helger för att få dem på plats.

Förhoppningen är ändå att kunna öppna biografen till jul. Men det finns andra osäkerhetsfaktorer, som hur mycket publik man i så fall kommer att kunna släppa in och vilka restriktioner som ska gälla.

– Ambitionen är såklart att vi ska börja visa film igen och landa på fötterna, men pengarna försvinner snabbt. Det är bara utgifter och inga inkomster just nu, säger han.

Några månaders statligt stöd och en välvillig hyresvärd har hjälpt till att hålla Bio Grand flytande så här långt.

Till stolprojektet har det också kommit in sponsorbidrag från både privatpersoner och företag.

– Vi utmanar oss själva med den här investeringen, så det känns väldigt positivt. Det har varit ett stort intresse. Det är ingen som helst tvekan om att kommuninvånarna bryr sig om sin biograf och det värmer i själen såklart.

Bio Grand i Ljungbyhed är privatägd och drivs genom ideellt arbete av en handfull entusiaster. De senaste tre åren har investeringar gjorts i ett nytt innertak, nytt ljudsystem och ny bioduk.