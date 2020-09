USA:s postmästare i blåsväder – igen

– En mycket respekterad man, sade president Donald Trump på måndagen om DeJoy enligt webbtidningen The Hill.

Men Trump uttryckte också stöd för utredningen och verkade svara jakande på frågan om postmästaren borde avskedas om han brutit mot kampanjlagar.

– Jo, om det kan bevisas att han gjorde någonting fel, alltid, sade Trump.

– Jag tycker att han är en mycket ärlig kille, men vi får se.

Enligt uppgifterna, som först publicerades i tidningen The Washington Post , ska DeJoy under sin tid som chef för logistikföretaget New Breed i North Carolina ha uppmanat anställda att skriva ut checkar till samt gå på insamlingsevenemang för vissa republikanska politiker. De anställda ska sedan har ersatts för sina bidrag genom extra bonusar.