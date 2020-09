Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt i dag.

Ängelholm

Pyttebron i Ängelholm ska rivas

Nu står det klart att det inte finns någon framtid för Pyttebron. Alla partier ställer sig bakom att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta den.

Båstad

Fritidshusinbrotten i Båstad fortsätter

Polisanmälningarna om fritidshusinbrott i Båstads kommun fortsätter att strömma in. Senaste natten drabbades två fritidshus i Segeltorpsstrand.

Helsingborg

Gratisparkering populärt i Helsingborg

Avgiftsfri parkering lockar. Det visar citysatsningen i Helsingborg som ger möjlighet till två gratistimmar i veckan. Erbjudandet har nyttjats vid 45 000 tillfällen.

Danmark

Peter Madsen erkänner mordet på Kim Wall

Den livstidsdömde danske uppfinnaren Peter Madsen erkänner mord i intervjuer från fängelset.

Sverige

Bosatta i utsatta områden ska räknas

Skatteverket ska stärka folkbokföringen i utsatta områden. Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna avsätter 63 miljoner för att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet.

Dygnet runt

Nu öppnar Helsingborgs första skotska pub

Munthes krog på Möllegränden genomgår en förvandling. Och ut kommer ett monster. Nessie refererar förstås till Loch Ness-odjuret. För nu blir det skotskt tema i lokalerna.

Sverige

Nytt miljardstöd till kultursektorn

Regeringen beviljar ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till kultursektorn under 2020. Det meddelar kulturminister Amanda Lind (MP) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) under en pressträff. Totalt skjuts 3,4 miljarder kronor till för att kultursektorn ska klara de kommande åren.