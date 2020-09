En miljon fler barn dog under 2019

Dödligheten bland barn under fem år minskade i världens länder under 2019. Samtidigt ökade dödligheten bland äldre barn, enligt Unicef. – Det är mycket i världen som går åt fel håll, säger Unicef Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

Under förra året dog 7,4 miljoner barn under 15 år. De flesta av dödsfallen hade gått att undvika med enkla medel som vaccinering mot tbc och lunginflammation, satsningar på vatten och sanitet samt återkommande hälsokontroller av mödrar och barn, enligt FN:s barnfond Unicef.

Siffran innebär att 1,2 miljoner fler barn dog under 2019 jämfört med 2018.

– Det visar att det är mycket i världen som går åt fel håll, inklusive att vi inte får bukt på kriser och konflikter, att ojämlikheten mellan barn växer, att fattigdomen ökar och att vi inte har lyckats vända kurvan att barn föder barn, säger Baralt.

Dödligheten bland barn under fem år har däremot minskat något, från 5,3 miljoner under 2018 till 5,2 miljoner under 2019. På längre sikt är trenden än mer tydlig – sedan 1990 har dödligheten bland barn under fem år minskat från runt 12 miljoner om året.

Den positiva trenden riskerar dock att avstanna på grund av coronapandemin, som inneburit att många länder har skurit ned på satsningar mot minskad barnadödlighet, säger Baralt.

– I de undersökningar som Unicef och (Världshälsoorganisationen) WHO har genomfört under de senaste månaderna ser vi att barnvaccinationer har avstannat, att hälsokontroller dras ned och att det satsas mindre på mödrahälsovården, säger Baralt och lyfter ett varningens finger:

– Fortsätter detta kommer barnadödligheten att öka till nivåer som vi såg i samband med andra världskriget och de efterföljande åren. Vi är på väg mot en enorm kris för barns hälsa och överlevnad.