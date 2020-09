Minnesord om Agneta Lindelöf

Som tidigare meddelats har hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge Agneta Lindelöf avlidit. Hon blev 68 år.

Agneta var i statlig tjänst i hela sitt yrkesliv. Hon arbetade som domare i olika befattningar och som utredningssekreterare och expert i flera offentliga utredningar. Flera av utredningarna gällde centrala rättsområden som ungdomsbrottslighet, olaga diskriminering och sexualbrott. Samtliga dessa områden är högaktuella även idag.

Agneta var rådman vid Helsingborgs tingsrätt 1993–1998 och blev därefter hovrättsråd. 2006 förordnades hon som vice ordförande i hovrätten. Arbetet som viceordförande innebär framförallt att vara ordförande vid rättegångar i hovrätt.

Med sin stora rutin och naturliga auktoritet var hon en både uppskattad och respekterad ordförande. Hon ledde förhandlingar med fast hand utan att höja rösten. God ordning och ett bra bemötande präglade hennes ordförandeskap. Mest känd för en bredare allmänhet blev hon som ordförande i det så kallade Alexandra-målet (2006). Det var det dittills största mål som handlagts i hovrätten som satte ordföranden på hårda prov vilka Agneta klarade med bravur.

Agneta var under flera år också ledamot i Raoul Wallenberg Institutets styrelse och var bland annat medförfattare till Report no. 23: The abolition of death penalty in South Africa (1997).

Agneta värnade om sitt privatliv. Hon talade inte särskilt ofta om sig själv eller sitt liv utanför arbetet. Nar man samtalade med henne om något annat än arbetet märktes dock hennes stora kulturella bildning framförallt på den klassiska musikens område. Hennes kunskaper om jazz, konst och litteratur var också omfattande.

Musikintresset hade hon fått hemifrån. Hennes mor arbetade på legendariska Anderssons Musik på Södra Förstadsgatan i Malmö, en gång ett eldorado för musikintresserade i Malmö med omnejd. Agneta har berättat att hon vistades mycket där som barn bland skivor, noter och instrument.

Hon började redan i unga år att spela violin och nådde en ganska hög nivå på detta instrument. Kanske inte en solist men en säker plats i orkestern – ungefär så beskrev hon det själv en gång. Vi fick dock aldrig höra henne spela. Försök att förmå henne till detta avböjdes vänligen men bestämt. När eller varför hon lagt fiolen på hyllan berättade hon aldrig.

Agneta pensionerades sommaren 2019 men arbetade kvar i hovrätten fram till dess att hon insjuknade under våren 2020. Hon var en mycket uppskattad domare och arbetskamrat. Vi saknar henne. Frid över hennes minne.

Bengt Sagnert

f d hovrättslagman

Lennart Svensäter

hovrättspresident