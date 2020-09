Oroande oljeläcka från fartyg i Sri Lanka

Ett kilometerlångt oljebälte sträcker sig från ett fartyg som drabbades av en explosion och en efterföljande brand utanför Sri Lankas kust i förra veckan, meddelar landets flotta.

Upptäckten av läckan väcker oro för en miljökatastrof i området.

Branden på den Panamaflaggade oljetankern The New Diamond bröt ut i torsdags i förra veckan efter en explosion i fartygets maskinrum. Den kunde släckas helt först under onsdagen.

Indiens kustbevakning uppger att man skickat flygplan till området för att med hjälp av dispergeringsmedel försöka mildra läckans miljöpåverkan.

Fartyget har totalt omkring 270 000 ton råolja och 1 700 ton diesel i sin last.