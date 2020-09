Gustafsson: ”Vi gör för många misstag”

IFK Norrköping stod vid vägskälet, såg ut att välja rätt väg men gick på nytt vilse i sökandet efter den form som flytt. Östersund hämtade in 0–2 till 2–2 på Östgötaporten. – Vi gör för många misstag som måste tvättas bort så fort det bara går, säger managern Jens Gustafsson.

Nya poäng tappades i jakten på medaljerna och platserna i Europaspelet. Det är ingen skam att göra det mot ett under Amir Azrafshan pånyttfött, formstarkt Östersund som vunnit fyra raka allsvenska matcher och jagade klubbrekordet på fem.

Det var mer sättet det skedde på.

Norrköping klappade ihop i slutet.

– Man försöker hitta lösningar, men det är inte helt enkelt. Ska man hitta något positivt är det att vi inte förlorar matchen, säger Gustafsson.

Norrköping hade matchen in sin hand men ser inte ut att klara att hantera en motgång, i det här fallet Blair Turgotts reducering.

– Det är svårt att hantera, så fort man släpper in 2–1 blir det en annan matchbild. Vi behöver inte hjälpa motståndaren att få energi. Vi bjuder in dem, säger Gustafsson.

Trots matchens vikt valde han att ställa över några viktiga pjäser.

+ U21-landslagsmannen Pontus Almqvist, två mål i 3–0-segern i EM-kvalet mot Italien i tisdags, vilades och var inte ens med i matchtruppen.

+ Sead Haksabanovic (Montenegro) och Lars Krogh Gerson (Luxemburg) möttes i Nations League i tisdags – och ställdes utanför startelvan.

+ Seriens målfarligaste (sex mål) försvarare, dansken Rasmus Lauritsen, började på bänken.

Där blev han inte långvarig. Högerbacken Christopher Telo drabbades av en muskelskada i vaden, en av många skador (Henrik Castegren och Eric Smith) i hemmalaget och fick köras ut på bår. Lauritsen klev in redan efter 20 minuter, i ett läge där chansfördelningen varit jämn men Norrköping öppnat starkast spelmässigt.

Norrköping ökade successivt trycket – och en som var delaktig i det mesta var den isländske jättetalangen Isak Bergmann Johannesson. 17-åringens allsidighet komprimerad till tre händelser inom loppet av färre än tio minuter i den första halvleken:

+ Frisparken som Filip Dagerstål rusade fram på. Mittbacken fick foten på bollen men styrde jättechansen någon meter utanför.

+ Slog passningen som Jonathan Levi förvaltade elegant. Levi vände inåt, pricksköt 1–0 med vänstern, otagbart i Aly Keitas högra kryss.

+ Drev in i straffområdet i full fart, men avslutet smet precis utanför.

För första gången på länge såg Norrköping ut att ha ordning på både offensiven och defensiven – och då håller laget absolut toppklass. Urval av starka individuella prestationer bakåt: Filip Dagerståls brytning när Francis Baptiste skulle sätta foten till 1–1 och Isak Petterssons fenomenala räddning på Henrik Bellmans närskott.

Och framåt: Alexander Franssons framspelning till Christoffer Nymans 2–0, anfallarens tionde fullträff för säsongen.

Men Turgott gav matchen ny nerv, när han utan krusiduller tryckte in reduceringen med knappa 20 minuter kvar.

Och en match varar i 90 minuter och lite till.

Norrköping kroknade, fysiskt och taktiskt. Östersund forcerade, Norrköping kunde inte stå emot. Thomas Isherwood styrde in 2–2 på en hörna och de sista tio belägrades hemmalagets planhalva när Östersund gick all in för alla tre poängen.

– En av de tuffaste matcherna vi haft. Norrköping är riktigt bra. Men med inställningen från alla gör vi 2–2 och är nära 3–2. Vi som en stor familj där alla jobbar för varandra, säger Isherwwod.

På bänken satt Jonathan Levi och undrade vad som hände.

– Jag var trygg när vi hade 2–0, men så blir det två mål i baken. Varför? Jag vet inte. Det undrar vi alla. Det kan vara det mentala, men också andra grejor. Hur som helst är det på tok för dåligt, säger han.