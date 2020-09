USA lättar på inresebestämmelser

USA har beslutat att lätta på bestämmelserna när det gäller coronakontroll kring inresande passagerare till landet. Sedan coronautbrottet i mars har passagerare från vad som bedömts som högriskländer fått genomgå utförligare hälsokontroller med bland annat temperaturmätning och frågor kring eventuella covid 19-symptom. Bland de 675 000 passagerare som genomgått sådan screening har dock bara en handfull bekräftats som covid 19-smittade.

Förändringen gäller resenärer som varit i Kina, Storbritannien, Irland, Brasilien, Iran liksom Schengen-området. Dessutom släpper man på kravet att passagerare som varit i dessa länder måste resa in via någon av 15 utsedda flygplatser, bland annat i Boston, Chicago och New York.