Målvaktskris i HIF – 18-åring får chansen mellan stolparna

Ett redan skadeskjutet HIF har drabbats av ytterligare tunga avbräck. Samtliga tre A-lagsmålvakter missar matchen mot Hammarby.

HIF saknar samtliga tre A-lagsmålvakter mot Hammarby. Det innebär att 18-årige Ian Pettersson får chansen mellan stolparna. Bild: MATHILDA AHLBERG

Efter att såväl Anders Lindegaard som Kalle Joelsson blivit skadade under säsongen har HIF:s tredjemålvakt Alexander Nilsson fått stå i nio allsvenska matcher. När HIF möter Hammarby borta under söndagen är det målvaktskris. Alexander Nilsson saknas även han i truppen, vilket innebär att 18-årige Ian Pettersson hoppar in mellan stolparna.