Min mening: sandlådepolitiken i Svalöv

Kommunfullmäktige i Svalövs Kommun har beslutat att invånarna skall rösta ja eller nej till förändrad bolagsstyrning för kommunens bolag.

Namnunderskrifter för folkomröstning samlades in med skilda icke relevanta motiv såsom att förhindra en försäljning av de båda kommunala fastighetsbolagen, se till att vinsterna från de egna hyresfastigheterna kommer hyresgästerna till godo och inte hamnar i den gemensamma kommunkassan, kommunen skall inte syssla med skatteplanering, frågan har beretts för snabbt utan alla har fått tillräcklig betänketid etc.

Kommunstyrelsen har under närmare 15 års tid utrett frågan om inte de kommunala bolagen skall ägas av ett s k holdingbolag, och om ytterligare kommunal verksamhet skall flyttas över till ett tredje operativt bolag, d v s den egentliga frågan handlar om något helt annat än vad medborgarna nu skall ställning till.

I alla kommunal verksamhet så tas alla viktiga beslut om förändringar etc i kommunfullmäktige, och det spelar ingen roll om verksamheten ligger i kommunalt bolag eller drivs direkt av någon förvaltning. Kommunallagen och aktiebolagslagen styr detta, och det regleras genom bl a bolagsordning och ägardirektiv, och är ingen fråga som beslutas om på kommunal nivå, utan i Sveriges Riksdag.

Jag vill gå längre än vad Torbjörn Ekelund (L) nyligen uttryckte i tidningen härom veckan – Sveriges mest ointressanta folkomröstning – det är även en icke korrekt folkomröstning, som inte kommunfullmäktige har mandat att besluta om. Våra politiker har fortsatt med en icke värdig sandlådepolitik – Svalövs kommunfullmäktige saknar vuxna, kompetenta personer, istället präglas ledarskapet sedan en tid av ”Vi och dom”.

Vid det senaste mötet orkade inte den styrande eliten ens verka för att rösta och styra in frågeställningen på en relevant fråga såsom t ex ja eller nej till ytterligare bolagisering – utan lade ned sina röster. Fegt och ynkligt – ett svek mot väljarkåren och mot Folkinitiativet som samlat in namnunderskrifterna.

Oavsett vad resultatet blir från denna omröstning, så går det inte använda av kommunfullmäktige. Notan lär sluta på 1 milj, och fortsatt förundrade kommuninvånare.

Rolf Löfkvist, Svalöv