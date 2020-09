En hel dag med aktiviteter med hästar. Det ordnade Svalövs Rotaryklubb för elever med funktionsnedsättning.

Uppe på Söderåsen, nära Stenestad, ligger Söderåsens Forsgård. För ett tag sedan fick ett 30-tal elever med funktionsnedsättning från grundsärskolan i Svalöv och från Lunnaskolan i Kågeröd komma dit för en dag på hästryggen och i naturen.

– Det är andra året vi var där. Det var samma känsla: från hjärtat helt magiskt, säger Cecilia Viberg, rektor för grundsärskolan i Svalöv, någon dag efter besöket.

– Vi har elever som har svårt att röra sig och elever som har svårt för kommunikationen. Här får du både och. Du får motoriken, att känna din kropp på ett annat sätt, kroppskännedom.

– Vad gäller kommunikationen så är det dels att du kommunicerar på ett annat sätt än du gör i klassrummet, dels den här tysta kommunikationen med hästen, vad gör jag nu, hur kan jag få styra och säga vad jag vill på mitt sätt?

Bemötandet som eleverna får på Söderåsen Forsgård är fantastiskt, tycker hon.

– Det är inte alla i samhället som har erfarenhet av elever med svåra funktionsnedsättningar. Det har de där, vilket gör att det är en aktivitet som är helt anpassad efter våra elever. Här möts de utifrån sina förutsättningar.

Cecilia Viberg hoppas kunna hitta ett sätt att fortsätta komma till Söderåsens Forsgård på mer regelbunden basis med eleverna.

Den som driver verksamheten är Ulrika Stengard-Olsson, legitimerad sjukgymnast och ridsjukgymnast som behandlar människor med hjälp av hästens rörelser.

– Det ger deltagarna känslan av att de kan vara som alla andra. Och att de ser att ingenting är omöjligt, att det fungerar. Det gäller att göra saker och ting möjligt. Det är så jag jobbar här på gården. Alla ska bli sedda och alla ska kunna utföra sakerna på något sätt, säger hon.

– Vi har all kunskap och erfarenhet och all specialutrustning. Vi har specialutbildade hästar, vi har lift, man kommer upp på ramp och sådana saker. Här är anpassat. När de ska grilla mitt på dagen, så är grillkåtorna specialgjorda så att man kommer in i rullstol, säger hon.

Dagen skulle egentligen ha hållits i våras, men fick skjutas upp tills nu på grund av coronapandemin, berättar Lars Lindkvist, ”past president” i Svalövs Rotaryklubb, som var på plats under dagen tillsammans med andra från klubben.

– Enligt Ulrika och den erfarenhet hon har, så är den här typen av rörelse som ungdomarna får uppleva på hästarna, väldigt gynnsam, inte bara rörelsen utan även naturupplevelsen, närheten till djur, samhörigheten och rörelserna i kroppen som sker vid ridning, säger han.

– När vi hittar sådana här lokala projekt som är värda att stödja så försöker vi göra det.