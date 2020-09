Sef-basen hoppas på politikerna i publikfrågan

Hur många får gå på elitfotboll i höst?

Den bollen har regeringen – som väntas komma med ett besked inom kort. För ekonomiskt hårt pressade klubbar är det en ödesfråga. Mats Enquist, generalsekreterare i Föreningen svensk elitfotboll (Sef), menar att Folkhälsomyndigheten och polisen saknar helhetsperspektiv.

– Därför hoppas vi att politikerna tar sin del av ansvaret, säger han.

Regeringen har tidigare gett besked om att man öppnar för viss publik på sittplats från och med den 1 oktober. Just nu bereds frågan i Regeringskansliet.

Som andra stora arenaidrotter argumenterar fotbollen för att – med hänsyn tagna till rekommendationer och restriktioner för att förhindra smittspridning – antalet tillåtna åskådare ska sättas i relation till publikkapaciteten på den aktuella arenan.

Folkhälsomyndigheten ser helst ett generellt tak på 500 personer medan polisen vill hålla fast vid den nuvarande gränsen på 50 personer.

Arenaidrotten, med sin miljonpublik, går en match mot två tunga myndigheter, med andra ord.

– Det är med stor spänning vi väntar och hoppas. Vi har försett alla berörda parter med så mycket kunskap, information och bevis att vi inte har några andra argument än att jag blir oförskämd. Och det har jag inte lust att bli, säger Mats Enquist.

Samtidigt har han skarpa invändningar mot de remissvar som Folkhälsomyndigheten och polisen levererat.

– Det blir lite konstigt när två myndigheter sätter restriktioner som inte finns på andra delar av samhället. Därför hoppas vi att regeringen tar sin del av ansvaret och väger in helhetsbilden. Utöver att man ska sköta smittskydd, säkerhet och ordning kanske Folkhälsomyndigheten och polisen inte lägger allt för mycket arbete i kors för att just vi ska få öppna upp för det krånglar till livet. Men det är faktiskt det samhällsansvar handlar om, att alla samhällsnyttiga verksamheter ska få lika behandling.

– Jag förstår att Folkhälsomyndigheten inte kan sätta sig in i varje detalj, men någon behöver väga in helheten, annars åker vi lite ut som barnet med badvattnet.

Enquist utvecklar:

– Det måste finnas en dubbel frågeställning, dels hur vi tar smittskyddet på allvar, lever upp till lagar och förordningar och hur vi inte belastar myndigheter i onödan, men också hur myndigheterna funderar på hur de ska agera för hur en så stor verksamhet som fotbollen – eller annan evenemangsindustri – överlever i ett sådant här läge. Den frågan faller tyvärr bort.

Det som frustrerar Enquist mest är kravet på ett tak.

– Speciellt om det taket skulle landa på 500 tror jag att det är väldigt många evenemang som skulle stå tomma ändå. En absolut gräns blir konstig. Det är klart att det går att ta emot folk på ett smittsäkert sätt på Friends arena, Tele2 eller Ullevi och så vidare, på en betydligt högre nivå, även inräknat resor till och från arenorna. Vi behöver ett förtroende som ger oss chansen att visa att vi klarar av det här. Vi kommer själva att vara stenhårda på att agera så att det inte sker smittspridning, det ansvaret tar vi självklart och det behövs ingen särlagstiftning för det.

TT: Om det blir 500 åskådare, hur bra eller illa är det?

– För oss är det inte särskilt verkningsfullt. Man kommer att försöka ta in det man kan, men vilka av de 15 000 i en stor klubb som köpt säsongskort ska få komma? Det är första frågan. Det andra är Folkhälsomyndighetens krav. Inte nog med att 500 är tak, det inkluderar alla som är på arenan. Spelare, ledare, medier, läktarvärdar, kioskförsäljare... alla räknas in i potten om FHM får sin vilja igenom.

TT: Och då hamnar man på 300–350 åskådare?

– Ja, det skulle jag säga. Och i med att det blir ett offentligt evenemang tillkommer en mängd krav som ger klubbarna kostnader, men knappast nya intäkter. De som släpps in är av förklarliga skäl säsongskortsinnehavare som redan har betalat. Nya pengar kommer inte in, ganska få individer kommer in men det kommer en hel del nya kostnader på en redan ansträngd fotbollsrörelse.

TT: Hur illa är situationen för fotbollens elitklubbar och hur illa kan det bli på sikt om ni inte får gehör i publikfrågan?

– Vi har haft en krishantering som pågått sedan covid-19 bröt ut i mars. Den har hållit oss vid liv så här långt genom ett fantastiskt stöd från supportrar och samarbetspartners som stått sida vid sida med oss. En överväldigande majoritet av de supportrar som köpt säsongskort har valt att inte kräva pengarna tillbaka. Det har betytt enormt mycket för klubbarna.

– Men det börjar göra ont och oron är inte bara för det här året. Av flera skäl är oron inför nästa säsong stor. Hur många vågar eller vill köpa ett säsongskort nästa år? Hur många supportrar har tappat sin relation till fotbollen under året? Det är så viktigt för oss att återknyta den relationen även om vi inte kommer upp i fulla arenor. Det kan ta flera år att få folk att komma tillbaka till arenorna.

– Vi måste få börja ta steg mot en normalisering, dels i takt med att smittläget börjar bli bättre, dels för att vi visat att vi klarar att ta ansvar. Då är det dags, precis som i många andra europeiska länder, att titta på hur man tar in publik under säkra former, säger Mats Enquist.