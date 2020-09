Cardi B och Offset skiljer sig

Ett av musikvärldens stormigaste förhållanden verkar vara över. Hiphopstjärnorna Cardi B och Offset har lämnat in ansökan om skilsmässa, rapporterar People . Efter tre års äktenskap, med åtskilliga pauser och återföreningar, är det Cardi B som fått nog av Offsets ständiga otrohetsaffärer, enligt tidningen.

Paret har dottern Kulture Kiari, 2, tillsammans. 2018 separerade paret första gången. Cardi B postade en video i sociala medier där hon förklarade att de hade ”slutat vara kära”. Offset kontrade med en ångerfull video en vecka senare och bad sin fru komma tillbaka.

2019 ställdes Cardi B inför rätta för att på en strippklubb ha försökt misshandla en kvinna som påstods ha haft en affär med Offset. I fjol skulle hon ha spelat på Way Out West i Göteborg, men ställde in en knapp månad innan festivalen.