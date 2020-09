Mystiskt men knasigt med Jude Law

”Jag är inte den som tackar nej till fantastiska eller bisarra berättelser, bara de följer en inre logik och har psykologisk trovärdighet. Ingendera ser jag något som helst spår av i 'The third day'”, skriver Michael Tapper om HBO Nordics ”The third day”

I HBO Nordic-serien ”The third day” spelar Jude Law en etnolog som hamnar på en mystisk ö. Bild: HBO Nordic Sam (Jude Law) hamnar en sommardag på en mystisk ö under en keltisk festhögtid och inleder ett förhållande med etnologen Jess (Katherine Waterston). Snart inser han att invånarna har en plan för honom. Men mardrömssyner och en rejäl lsd-dos på festen gör att varken han eller vi kloka på om det vi upplever är verklighet eller vanföreställning.