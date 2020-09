Så har SHL-klubbarna värvat i sommar

Inget SM-guld delades ut förra säsongen då den bröts på grund av coronapandemin. Luleå vann grundserien överlägset, men Frölunda är fortfarande det senaste mästarlaget. På lördag börjar det, men i spåren av covid-19 tar det åtta dagar innan alla lag är i gång. Detta har hänt i klubbarna under sommaren.

Brynäs

Antal SM-guld: 13 (1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1980, 1993, 1999, 2012).

Förra säsongen: 12.

Huvudtränare: Peter Andersson, ny, Malmö.

Premiärmotståndare: 24/9 Oskarshamn (hemma).

In: Viktor Andrén, mv, Växjö, Kristofer Berglund, b, Dinamo Riga, Tom Hedberg, b, Modo, John Nyberg, b, Wilkes-Barre/Scranton, Simon Bertilsson, b, Sotji, Patrik Berglund, f, Djurgården, Adam Pettersson, f, Skellefteå.

Ut: Joacim Eriksson, mv, Schwenningen, Victor Söderström, b, Arizona, Eric Norin, b, Tappara, Marcus Ersson, b, klubb ej klar, Joachim Rohdin, f, Jukurit, Lukas Zetterberg, f, Västerås, Jacob Blomqvist, f, Timrå, Marcus Westfält, f, Västervik.

Djurgården

SM-guld: 16 (1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001).

Förra säsongen: 6.

Huvudtränare: Robert Ohlsson, femte säsongen.

Premiärmotståndare: 27/9 Frölunda (h).

In: Mantas Armalis, mv, Skellefteå, Tobias Ekberg, b, Malmö, Linus Andersson, f, Vita Hästen.

Ut: Karri Rämö, mv, klubb ej klar, Robin Jensen, mv, do, Olle Alsing, b, Ottawa, Linus Hultström, b, Podolsk, Anton Mylläri, b, klubb ej klar, Patrik Berglund, f, Brynäs, Daniel Widing, f, klubb ej klar, Albin Grewe, f, Saginaw (kvar under hösten).

NHL-lån under hösten: Tobias Björnfot, b, Los Angeles.

Frölunda

SM-guld: 5 (1965, 2003, 2005, 2016, 2019).

Förra säsongen: 7.

Huvudtränare: Roger Rönnberg, åttonde säsongen.

Premiärmotståndare: 19/9 HV71 (h).

In: Filip Johansson, b, Leksand, Jens Olsson, b, TPS Åbo, Mattias Norlinder, b, Modo, Stefan Elliott, b, Dinamo Minsk, Jan Mursak, f, Bern, Robin Alvarez, f, Skellefteå.

Ut: Arvid Söderblom, mv, Skellefteå, Julius Bergman, b, Pelicans, Brandon Gormley, b, klubb ej klar, Karl Stollery, b, do, Jacob Moverare, b, Los Angeles, David Printz, b, slutar, Ryan Lasch, f, klubb ej klar, Rhett Rakhshani, f, do, Jacob Peterson, f, Färjestad, Samuel Fagemo, f, Los Angeles, Oliwer Fjellström, f, Mariestad, Sebastian Stålberg, f, Vasa.

NHL-lån under hösten: Jesper Sellgren, b, Carolina, Theodor Lennström, b, Edmonton.

Färjestad

SM-guld: 9 (1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011).

Förra säsongen: 2.

Huvudtränare: Johan Pennerborn, fjärde säsongen.

Premiärmotståndare: 19/9 Luleå (b).

In: Jesper Eliasson, mv, Växjö, Henrik Haukeland, mv, Kookoo, Adam Ginning, b, Linköping, Jesse Virtanen, b, Ak Bars Kazan, Jacob Peterson, f, Frölunda, Olle Lycksell, f, Linköping, Jacob Nilsson, f, Rockford.

Ut: Markus Svensson, mv, klubb ej klar, Johan Ivarsson, b, TPS Åbo, Lucas Ekeståhl Jonsson, b, Rögle, Marcus Nilsson, f, Sotji, Linus Johansson, f, do, Emil Forslund, f, Växjö, Michael Latta, f, klubb ej klar, Aleksi Mustonen, f, Kärpät, Jesper Olofsson, f, Rochester.

NHL-lån under hösten: Joakim Nygård, f, Edmonton.

HV71

SM-guld: 5 (1995, 2004, 2008, 2010, 2017).

Förra säsongen: 5.

Huvudtränare: Nicklas Rahm, ny (från assisterande).

Premiärmotståndare: 19/9 Frölunda (b).

In: Daniel Bertov, b, Rögle, Niklas Arell, b, Malmö, Anton Wedin, f, Rockford, Fredrik Forsberg, f, Bik Karlskoga, Jesper Kokkonen, f, do, Lias Andersson, f, NY Rangers (förlängt lån), Anton Karlsson, b, Cleveland.

Ut: Adam Åhman, mv, Tingsryd, Christoffer Persson, b, klubb ej klar, Nils Andersson, b, do, Markus Lauridsen, b, Malmö, Daniel Norbe, b, Björklöven, Joakim Andersson, f, Kookoo, Martin Thörnberg, f, klubb ej klar, Oscar Sundh, f, do, Johan Johnsson, f, AIK, Juuso Ikonen, f, HPK.

NHL-lån under hösten: Linus Sandin, f, Philadelphia.

Leksand

SM-guld: 4 (1969, 1973, 1974, 1975).

Förra säsongen: 13.

Huvudtränare: Björn Hellkvist, ny från Modo.

Premiärmotståndare: 19/9 Skellefteå (h).

In: Matt Caito, b, Kookoo, Patrik Norén, b, Skellefteå, Otto Paajanen, f, IFK Helsingfors, Carter Camper, f, Utica, Peter Cehlarik, f, Providence.

Ut: Filip Johansson, b, Frölunda, Philip Samuelsson, b, Oskarshamn, Mattias Karlsson, b, klubb ej klar, Thomas Valkvæ Olsen, f, Frisk Asker, Linus Persson, f, klubb ej klar, Marcus Karlberg, f, Vita Hästen (lån).

Linköping

SM-guld: 0.

Förra säsongen: 11.

Huvudtränare: Bert Robertsson, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 19/9 Rögle (b).

In: Niklas Lundström, mv, Vita Hästen, Filip Berglund, b, Skellefteå, Petteri Nikkilä, b, HPK, Nikola Pasic, f, Karlskoga (åter efter lån), Niko Ojamäki, f, Tappara, Oula Palve, f, Texas, Markus Ljungh, f, Vladivostok.

Ut: Jacob Johansson, mv, Timrå, Eddie Larsson, b, Luleå, Adam Ginning, b, Färjestad, Almen Bibic, b, slutar, Anton Björkman, b, Almtuna, Olle Lycksell, f, Färjestad, Robin Johansson, f, Mora, Adam Helewka, f, Cleveland, Nichlas Hardt, f, Rungsted, Sebastian Karlsson, f, slutar.

Luleå

SM-guld: 1 (1996).

Förra säsongen: 1.

Huvudtränare: Thomas Berglund, fjärde säsongen.

Premiärmotståndare: 19/9 Färjestad (h).

In: Victor Berglund, b, Modo, Eddie Larsson, b, Linköping, Linus Klasen, f, Lugano.

Ut: Joel Lassinantti, mv, Sotji, Jesper Sellgren, b, Carolina/Frölunda, Yohann Auvitu, b, klubb ej klar, Joonas Jalvanti, b, Pelicans, Emil Larsson, f, Örebro, Konstantin Komarek, f, Dinamo Riga.

NHL-lån under hösten: Filip Hållander, f, Pittsburgh.

Malmö

SM-guld: 2 (1992, 1994).

Förra säsongen: 9.

Huvudtränare: Joakim Fagervall, ny från Björklöven.

Premiärmotståndare: 22/9 Leksand (h).

In: Markus Lauridsen, b, HV71, Oliver Lauridsen, b, Jokerit, Pathrik Westerholm, f, Lukko Rauma, Ponthus Westerholm f, do, Victor Backman, f, ZSC Lions, Jan-Mikael Järvinen, f, Mannheim.

Ut: Niklas Arell, b, HV71, Tobias Ekberg, b, Djurgården, Carl-Johan Lerby, b, Calgary, Henrik Hetta, f, Västerås, Matias Myttynen, f, klubb ej klar, Jesper Jensen, f, Fredrikshavn, Max Görtz, f, Wolfsburg, Frederik Storm, f, Ingolstadt, Nicolai Meyer, f, Ässät.

NHL-lån under hösten: Fredrik Händemark, f, San Jose.

Oskarshamn

SM-guld: 0.

Förra säsongen: 14.

Huvudtränare: Martin Filander, ny, från Malmö (assisterande).

Premiärmotståndare: 24/9 Brynäs (b).

In: Joe Cannata, mv, Björklöven, Brian Cooper, b, do, Oliver Joakim Larsen, b, do, Nolan Zajac, b, Stavanger, Philip Samuelsson, b, Leksand, Adam Janosik, b, Plzen, Kim Strömberg, f, Kookoo, Jan Ordos, f, Liberec, Fredrik Olofsson, f, Modo, Kim Rosdahl, f, do.

Ut: Richard Bachmann, mv, klubb ej klar, Daniel Rosengren, mv, do, Marcus Hellgren, mv, do, Oskar Nilsson, b, Skellefteå, Jesper Dahlroth, b, Modo, Henrik Nilsson, b, Dornbirner, Matthew Bodie, b, klubb ej klar, Ben Youds, b, do, Simon Després, b, do, Victor Aronsson, b, Almtuna, Filip Sveningsson, f, Modo, Pontus Netterberg, f, klubb ej klar, Nicklas Heinerö, f, AIK, Robin Söderqvist, f, klubb ej klar, Arsi Piispanen, f, slutar.

Rögle

SM-guld: 0.

Förra säsongen: 3.

Huvudtränare: Cam Abbott, fjärde säsongen.

Premiärmotståndare: 19/9 Linköping (h).

In: Johan Gustafsson, mv, Mannheim, Lucas Ekeståhl Jonsson, b, Färjestad, Adam Tambellini, f, Modo, Olli Palola, f, Kunlun Red Star, Brady Ferguson, f, Newfoundland, Raphael Lavoie, Edmonton (lån).

Ut: Roman Will, mv, Traktor Tjeljabinsk, Kodie Curran, b, Anaheim, Daniel Bertov, b, HV71, Ted Brithén, f, Bern, Dominik Bokk, f, Carolina, Hampus Gustavsson, f, klubb ej klar.

NHL-lån under hösten: Nils Höglander, f, Vancouver.

Skellefteå

SM-guld: 3 (1978, 2013, 2014).

Förra säsongen: 4.

Huvudtränare (delat): Stefan Klockare, Stefan Hedlund, Andreas Falk, ny från HV71 (spelarutvecklare J18 och J20).

Premiärmotståndare: 19/9 Leksand (b).

In: Arvid Söderblom, mv, Frölunda, Oskar Nilsson, b, Oskarshamn, Jonathan Johnson, f, Modo, Tyler Morley, f, Tappara.

Ut: Mantas Armalis, mv, Djurgården, Filip Berglund, b, Linköping, Jonathan Pudas, b, Jokerit, Patrik Norén, b, Leksand, Toni Kallela, f, klubb ej klar, Anton Holm, f, AIK, Adam Pettersson, f, Brynäs, Robin Alvarez, f, Frölunda.

Växjö

SM-guld: 2 (2015 och 2018).

Förra säsongen: 10.

Huvudtränare: Sam Hallam, nionde säsongen.

Premiärmotståndare: 24/9 Färjestad (h).

In: Joel Persson, b, Anaheim, Juuso Vainio, b, Jyp, Hardy Häman Aktell, b, Björklöven, Teemu Eronen, b, Jokerit, Robert Rosén, f, Sotji, Jack Drury, f, Harvard, Emil Forslund, f, Brynäs.

Ut: Viktor Andrén, mv, Brynäs, Jesper Eliasson, mv, Färjestad, Daniel Rahimi, b, Björklöven, Linus Högberg, b, Philadelphia, Casey Bailey, b, Iserlohn, Niclas Lundgren, b, klubb ej klar, Oliver Bohm, b, TPS Åbo, Roman Horak, f, Sparta Prag, Brendan Shinnimin, f, Mannheim.

Örebro

SM-guld: 0.

Förra säsongen: 8.

Huvudtränare: Niklas Eriksson, tredje säsongen.

Premiärmotståndare: 24/9 HV71 (h).

In: Jhonas Enroth, mv, Klagenfurt, Nick Ebert, b, Hartford, Emil Larsson, f, Luleå, Robert Leino, f, Ilves, Borna Rendulic, f, Mannheim, Oliver Eklind, f, Bik Karlskoga.

Ut: Dominik Furch, mv, Dinamo Minsk, Aaron Irving, b, Litvinov, Alfred Barklund, b, Västervik, Marcus Weinstock, f, slutar, Viktor Lodin, f, Timrå, Sakari Salminen, f, klubb ej klar, Jordan Boucher, f, Wolfsburg.

NHL-lån under hösten: Rodrigo Abols, f, Florida, Mathias Bromé, f, Detroit.