Rapace och Kinnaman möts i källaren

Fakta

Filmen beskrivs som en dramathriller och handlar om en romsk kvinna, Maja, som överlevt andra världskriget. 15 år senare ser hon en man som hon tror är SS-soldat och kidnappar honom.

"The secrets we keep" spelades in våren 2019 i New Orleans. Noomi Rapace och Joel Kinnaman har sällskap av Chris Messina och Amy Seimetz i rollistan. Regissör är Yuval Adler, som tidigare gjort filmerna "Betlehem" 2013 och "The operative" 2019.

"The secrets we keep" har premiär 18 september.