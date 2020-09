Smittläget är fortsatt stabilt inom stadens omsorgsverksamheter. I dagsläget finns tre personer med misstänkt eller bekräftad covid-19 inom hela stadens omsorgsverksamhet.

Under torsdagen kom staden med nya siffror för smittläget. Tre personer inom vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens verksamheter är misstänkt drabbade. De har förkylningssymptom och är testade, provsvar väntas inom någon dag.

– Jag upplever absolut att utifrån den låga nivån av smitta har vi koll, säger stadens omsorgsdirektör Annika Andersson.

Enligt statistik från Region Skåne sjönk smittspridningen i Skåne i början av september, men har ökat något se senaste dagarna. Den senaste veckan har antalet konstaterade nya fall per dag i snitt legat på 38. Antal fall per 100 000 invånare är under 20 både i Skåne och i Helsingborg.

Störst smittspridning finns för närvarande i Skurup, med nya 69 fall per 100 000 invånare.

Totalt vårdas 20 personer med covid-19 på sjukhus i Skåne.

– Utmaningen är att vara uthålliga och följsamma till basala hygienrutiner när man upplever att allt är lugnt, säger Annika Andersson.

Enligt Socialstyrelsens statistik har Helsingborgs stad haft 170 konstaterade fall av covid-19 bland personer som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst. Hur många som avlidit på särskilt boende i Helsingborg finns ingen offentlig statistik över, men som HD berättat tidigare insjuknade och avled över 20 personer på Valltorp i våras.

På regionnivå har 271 personer avlidit i covid-19. 240 av dem var personer över 70 år. Av dessa bodde 96 på särskilt boende och 91 hade hemtjänst.