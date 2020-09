SHL-lagen saknar publiken: ”Otroligt tråkigt”

Djurgården radade upp osannolika 16 raka hemmasegrar förra säsongen. Mycket tack vare publikstödet. Nu ekar läktarna tomma när SHL drar i gång.

– Det är otroligt tråkigt, fansen har hjälpt oss att vinna många matcher, säger Djurgårdsstjärnan Dick Axelsson.

På lördag drar SHL-säsongen i gång och läktarna kommer att gapa tomma under de inledande omgångarna.

När regeringen öppnade för att från den 1 oktober tillåta ett begränsat antal åskådare gjordes spelschemat om så att de 14 lagen får högst en hemmamatch under september månad.

Men det slutgiltiga beskedet från regeringen dröjer och Folkhälsomyndighetens remissvar är att högst 500 åskådare ska släppas in.

Dick Axelsson menar att man får hantera situationen professionellt.

– Det är klart att det är en konstig situation, men man får gå in i sig själv. Du får betalt för att spela ishockey, då ska du fan göra det också. Man har ingenting att skylla på. Vi är fullblodsproffs, så det är bara att göra det som krävs, säger han.

Örebros Mathias Bromé, inlånad från Detroit fram till NHL-säsongen startar, reagerar på att större folksamlingar redan tillåts i exempelvis stora köpcenter.

– Kan det vara 3 000 på Ullared så borde det gå att släppa in lite publik. Vi vill så klart spela inför våra supportrar, säger han.

Luleå börjar hemma mot Färjestad på lördag i en match mellan två av de stora guldkandidaterna. En premiär som normalt sett skulle ha dragit fullt hus, 6 150 åskådare.

Bara några dagar senare skulle Luleå ha tagit emot Skellefteå i det heta norrderbyt, men den matchen har flyttats till i januari. Lagen möttes inför tomma läktare i den sista SHL-omgången förra säsongen och i ett par träningsmatcher inför seriestarten.

– Det är inte lika kul alls som när det är publik. Det är bara att se på träningsmatcherna. Man saknar fansen som drar i gång en extra tändning och nerv, säger Luleås backlöfte Nils Lundkvist.

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson säger att laget pratat om att spela inför tomma läktare:

– Det är klart att vi har lyft på det locket. Men det är bara att vänja sig, det är inte så mycket att gå och grubbla över. Sedan tror jag man måste ha ett positivt synsätt. Skulle vi få släppa in 500 åskådare så får man vara glada över dem. Det är bättre än ingenting för SHL-lagen, det är pengar in till klubbarna som inte har något annat än tv-avtalet just nu.