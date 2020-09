Stormen Aila ställer in Finlandsfärjor

Några större skador är ännu inte rapporterade, men Aila väntas storma över Österbottens kust under hela torsdagen. Även Åland och områden runt Åbo kan drabbas. Meteorologiska institutet varnar även för höga vågor i Östersjön, från Åland och norrut.

Flera färjor mellan Umeå och Vasa har sedan onsdagsmorgonen ställts in och Wasaline uppger att trafiken återupptas igen först på fredag. Även Viking Line har ställt in ett antal avgångar under torsdagen, bland annat de mellan Kapellskär och Mariehamn.