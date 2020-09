”We are who we are” – sensuellt om tonåringar på militärbas

”Det är en observerande, osminkad bild Luca Guadagnino ger oss. Och en upplyftande – här finns scener som handlar om kön, sexualitet och kärlek som uppmuntrar till tankar om att vi kan omskapa världen precis som vi vill, med plats för allt och alla”, skriver Camilla Larsson om serien ”We are who we are” på HBO Nordic.

Jack Dylan Grazer som Fraser, tonåring som bor på en amerikansk militärbas i Italien där hans mamma (Chloe Sevigny) är överste. Bild: HBO Nordic Efter utflykten till skräckfilm i ”Suspiria” är regissören Luca Guadagnino tillbaka i det soldränkta Italien där ”Call me by your name” och likaledes fantastiska föregångaren ”A bigger splash” utspelar sig. Vi befinner oss på en amerikansk militärbas utanför Venedig, strax före presidentvalet 2016. Ett av många genialiska grepp som ger en extra dimension, när det nu närmar sig val igen – för den här serien är en spark upp i skrevet på allt som Donald Trump står för.