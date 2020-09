Dystra sommarsiffror på svenska museer

De svenska museerna tappade i snitt 60 procent av sina besökare under sommaren till följd av coronapandemin, jämfört med samma period i fjol.

Enligt en ny rapport från Riksförbundet Sveriges Museer har antalet sommarbesökare minskat från 7,5 miljoner i fjol, till 3,1 miljoner i år, vilket motsvarar en minskning på omkring 60 procent.

Det totala inkomstbortfallet under sommarmånaderna juli–augusti bedöms vara minst 225 miljoner kronor. Några av orsakerna är att de utländska turisterna uteblivit, att vissa museer hållit stängt under delar av sommaren, samt att gruppresor och stora evenemang tvingats ställa in.

Det är dock stor skillnad mellan museerna runt om i landet. De svarande museerna i Stockholm och Kalmar län har knappt nått upp till 30 procent av fjolårets besökare. Motsvarande siffra i Örebro och Jönköping ligger på drygt 80 procent.