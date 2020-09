Kalla lägenheter, söndervittrade fönster och dåliga ytterdörrar. Listan över misskötsel och eftersatt underhåll i bostadsområdet på Mejramgången i Laholm kan göras lång. Hyresgästerna vill få till en dialog med fastighetsägaren, SBF, något som de nekats trots upprepade påtryckningar.

– De vill inte ha ett möte för de vet att det är så djävulskt mycket som fallerar, säger Peter Aldenlöv, som bor på området.

Iréne Åkerström och Peter Aldenlöv gick sent i våras runt och samlade in namn på de hyresgäster på Mejramgången som vill få till ett möte med SBF för att diskutera vanskötsel av bostadsområdet. 38 av 43 privata hyresgäster skrev på, men SBF har meddelat Hyresgästföreningen att de inte ser något behov av ett möte. Bild: Rickard Gustafsson

I fyra år har Peter Aldenlöv, som taget på sig rollen som talesperson för majoriteten av hyresgästerna, försökt att få till ett områdesmöte med fastighetsägaren. Trots löften har något sådant möte ännu inte ägt rum. Sent i våras lämnade de, via Hyresgästföreningen, in en lista där närmare 90 procent (38 av de 43 privata hyresgästerna) kräver ett möte med SBF:s regionchef Anders Olsson.