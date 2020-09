Jätteklättring för Norén efter kanonrunda

Alex Norén spelade drömgolf under tredje rundan i US Open. 67 slag, tre under par, på svåra Winged Foot innebär en jätteklättring i resultatlistan.

Alex Norén är ensam svensk kvar i årets andra major och inledde lördagens spel utanför New York som delad 49:a.