Luleå vann prestigemötet: ”Bra drag”

Skarpskytten Michael Lindqvist gjorde comeback efter nio månaders skadefrånvaro. Det hjälpte inte Färjestad. Luleå vann SHL-premiären mellan de två topptippade rivalerna med 4–2.

– Vi gjorde två okej perioder, sedan gav vi dem för mycket puck och för mycket ytor i tredje perioden. Vi stod still och spelade hockey, sade Luleås hemvändande pucktrollare Linus Klasen, som stod för en målgivande passning, till C More.

Luleå tog in 50 åskådare på matchen, gränsen som just nu gäller under coronapandemin. Biljetterna hade lottats ut bland säsongskortsinnehavarna.

– Det var ändå bra drag, tyckte Linus Klasen.

Luleå fick en smakstart på mötet mellan de två lag som många har tippat ska göra upp om SM-guldet.

Backtalangen Victor Berglund, 21-åringen från Modo som tillhör Boston, sköt 1–0 via Färjestadforwarden Daniel Vikstens klubba och in i krysset bakom målvakten Arvid Holm.

– Det är skönt att få hänga det första målet, sedan är det bara att bygga vidare på det, sade Berglund till C More.

Sedan kom två snabba Luleåmål i powerplay – spelformen där Norrbottenslaget hade så svårt förra säsongen.

I slutet av första perioden, efter 18.12, slog Niklas Olausson in en retur till 2–0 sedan förra säsongens genombrottsback Nils Lundkvist först skjutit.

Sedan hann det bara gå 1.46 av andra perioden innan Petter Emanuelsson sköt 3–0 i spel fem mot tre.

Resultatet stod sig i drygt två perioder, men i den tredje spurtade Färjestad vasst och var nära att hinna ikapp.

Daniel Viksten skickade in 3–1 via hemmabacken Daniel Sondells skridsko och när Albert Johansson gjorde 3–2 efter 15.15 – efter en öppnande passning Oskar Bäck – var Luleå under stark press.

Men Färjestadstränaren Johan Pennerborn valde att plocka ut målvakten med hela 3.10 kvar – och veteranen Karl Fabricius kunde göra 4–2 i tom kasse.

Landslagsforwarden Michael Lindqvist gjorde comeback efter att ha dragit sönder korsbandet i en match mot Rögle den 26 december i fjol. Då ledde Lindqvist skytteligan i SHL. Han fick 13.46 i istid, drog på sig en utvisning och hade inga avslut på mål.

– Det har känts väldigt bra under en tid. Rent fysiskt står jag mig bra, men det är något helt annat att spela match. Det kanske tar ett tag att komma in i det, sade Lindqvist till C More inför nedsläpp.