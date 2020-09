Publik släpps in i Serie A

Fotbollsklubbarna i italienska Serie A kan ta in upp till 1 000 åskådare på sina matcher från och med söndag.

Det meddelar idrottsministern Vincenzo Spadafora.

Regionerna Emilia Romagna – med Parma, Sassuolo and Bologna i Serie A – och Venetien – där Verona ligger – hade redan gett sina lag klartecken för att ta in 1 000 åskådare per match. Men en överenskommelse mellan alla regioner och regeringen gör nu att tillståndet gäller i hela Italien.

Nästa steg, meddelade Spadafora, är att tillståndet ska gälla alla idrotter på alla nivåer och att antalet tillåtna åskådare ska utökas.

– Vi kommer att ta fram riktlinjer som innehåller en procentsats på antal åskådare i förhållande till arenakapaciteten, sade han.

Serie A startade på lördagen med två matcher och fortsätter under söndagen. Verona hann aldrig få i gång biljettförsäljning till sin match mot Roma, men släppte in familjemedlemmar och vänner till spelarna.