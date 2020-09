Polis laddar för ytterligare protester i Minsk

Militärfordon och taggtråd kantar gatorna i centrala Minsk inför ännu en dag av demonstrationer mot landets president Aleksandr Lukasjenko.

Ända sedan presidentvalet den 9 augusti, då den mångårige ledaren Aleksandr Lukasjenko utropade sig som segrare, har protesterna pågått med oförminskad styrka. Tusentals personer har sedan dess gripits. Tidigare har söndag varit den veckodag då de största demonstrationerna ägt rum.

Söndagens protester är planerade att inledas klockan 14 lokal tid (klockan 13 svensk tid) och kommer att pågå både i Minsk och i andra städer runt om i landet.

Protesterna äger rum dagen efter att nära 400 demonstranter, mestadels kvinnor, arresterats av kravallpolis. Vittnesmål från demonstrationerna där gripandena skedde beskriver hur kravallpolis slitit ut demonstranter ur folkmassan på måfå och sedan släpat iväg dem in i pikébilar. En majoritet av de som frihetsberövades under lördagens demonstrationer hade under söndagsmorgonen släppts.